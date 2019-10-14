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14 октября • обновлено в 07:30
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Раздеваются догола и едят землю: в России на новом "перевале Дятлова" массово гибнут люди

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В Ленинградской области (Россия) существует собственный "перевал Дятлова", где таинственно исчезают и гибнут люди.

Как сообщает "КП", это место находится в лесах Тихвинского района рядом с Шугозером, и еще 10 лет назад вокруг него ходили жуткие легенды, которые возродились в этом сентября из-за нового случая.

Природный парк "Вепсский лес" – недалеко от местного "перевала Дятлова"

Природный парк "Вепсский лес" – недалеко от местного "перевала Дятлова"

Фото: Федор Лашков / Adobe Stock

Люди пропадали в местных болотах, однако позже их тела, вводящие правоохранителей в ступор, всегда находили. За все время на "ленинградском перевале Дятлова", как его окрестили местные, было найдено 16 частично или полностью голых трупов без следов насилия.

Карта – района в Ленинградской области, в котором пропадают и погибают люди

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Странностью является тот факт, что перед смертью они, по непонятной причине, сбрасывали с себя одежду. Странники умирали на участке радиусом в 50 километров, при чем, в одно и то же время – с апреля по октябрь.

В лесу найдены следы последнего пропавшего

В лесу найдены следы последнего пропавшего

extremum.spb.ru

Очевидцы утверждают, что все они в последние минуты жизни теряли рассудок. Мало того, что раздевались догола, но еще и ели грязь, выбрасывали из своих корзин ягоды и грибы. Один из подобных случаев произошел с 30-летним лесорубом. Когда тело нашли, вся одежда была разбросана по округе. Судмедэксперты заявили, что мужчина был трезв, а умер из-за удушения, когда его рот и горло забились грязью.

Местные копы пытались расследовать странные дела, но каждый раз приходили в тупик: до сих пор остается загадкой, что заставляет путников раздеваться в холодное время года.

В России таинственно исчез пенсионер - последний пропавший

В России таинственно исчез пенсионер - последний пропавший

kp.ru

Последняя странная пропажа всколыхнула деревню Паньшино 24 сентября, когда 83-летний пенсионер Анатолий Шарый ушел в лес по грибы, но так и не вернулся. Волонтеры и полиция вели поиски неделю, но бросили эту затею, так как район – очень отдаленный, да и погода уже не располагала. По словам очевидцев, вероятно, они видели место ночлега пенсионера. Мужчина оставил стрелки из веток на камнях, но его так и не смогли найти.

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Расстояние пешком от дома до места пропажи

Расстояние пешком от дома до места пропажи

В лесу нашли стрелки из веток

В лесу нашли стрелки из веток

extremum.spb.ru

Родственники настолько отчаялись обнаружить пенсионера, что даже оставили объявление о крупном вознаграждении для того, кто сможет продвинуться в поисках.

Объявление о пропавшем пенсионере

Объявление о пропавшем пенсионере

kp.ru

Это место не случайно назвали "ленинградским перевалом Дядлова", так как история про туристический поход 1959 года имела ряд похожих признаков, которые по сей день остаются загадкой. В частности, тела группы были найдены в горах без верхней одежды и обуви.

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Теги
Новости России криминал перевал Дятлова смерть
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Тупые саложопые опять бред пишут.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Люди пропадают в лесах во всём мире,свиньи свидомитые к чему весь этот бред на ОБОСРАТЕЛЕ.
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