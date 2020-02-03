Разбил молотком голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил девушку в РФ

В Санкт-Петербурге (Россия) будут судить наемника террористической "ДНР" из Молдовы, который перерезал горло возлюбленной.

Как сообщает "Регион online", наемник России убежал из оккупированного Донбасса после того, как перерезал горло своей жене. Теперь же, его будут судить за подобное преступление в РФ.

Тело девушки обнаружила в ее квартире в Санкт-Петербурге родная мать. Уже на следующий день злоумышленника задержали и он дал показания в полицейском участке.

Террорист "ДНР" зверски убил девушку в РФ

Уроженец Молдовы с гражданством РФ длительное время служил в "ополчении ДНР", пока в состоянии опьянения не убил свою жену, пишет издание. Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина уехал в Санкт-Петербург, где познакомился с молодой местной жительницей.

Через некоторое время между ними произошла ссора, и мужчина разбил жительнице Петербурга молотком голову и перерезал горло.

"В отношении мужчины завели уголовное дело по статье №105 УК РФ (убийство). Во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал отчаянно "косить" под психически больного. Сейчас со злоумышленником работают специалисты, расследование продолжается", – сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподавателя истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками. Жертвой оказалась его любовница и студентка.

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