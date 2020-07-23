Расцвет "совка" в российской Колыме показали на зрелищных фото

Фотограф Владимир Оглоблин сделал подборку фото из жизни на российской Колыме с 2008 по 2013 год.

Снимки он опубликовал в Facebook под названием "Скромное обаяние соцреализма" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я и сам не знаю зачем снимал весь этот трэш. Никто не просил и не заказывал. Казалось, что это из давно прошедшего времени расцвета совка", – написал Оглоблин.

По его словам, такая жизнь в России никуда не делась.

"Многие до сих пор считают, что "придет НАТО и отберет у них ковры со стен, сортиры на улице и водку..." – добавил фотограф.

В комментариях пользователи подметили, что "по какой-то нелепой иронии люди, живущие в таком окружении, уже 20 лет голосуют за стабильность".

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Жизнь на Колыме Facebook Владимира Оглоблина

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась уникальная коллекция фото о жизни людей в СССР.

На снимках запечатлен быт советских людей, качество товаров и состояние городов, отдаленных от крупных центров, в которых жило большинство населения уже несуществующей страны.