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''Растаскивают Украину и Россию'': Путин ''раскрыл тайну'' траншей МВФ

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Международный валютный фонд якобы платит Украине за "историческую задачу" – разрыв с Российской Федерацией.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он подчеркнул, что "внешние силы платят Украине за войну".

"Вот очередной транш МВФ сейчас получат. Но мы понимаем, что это только выплатить пенсии и зарплаты в социальной сфере. А потом надо будет расплачиваться будущим поколениям. Поэтому там в целом неблагоприятная обстановка и в экономике, и в социалке", - сказал президент России.

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Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Он подчеркнул, что намерен перетягивать украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране и дальше. В пример он привел готовящийся закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев.

"Мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанные с расколом, растаскиванием русского и украинских народов. Что сейчас делают сегодняшние власти? Какую задачу они выполняют, что они продают на фоне русофобии, которую развивают? Они выполняют историческую задачу – растаскивают русский и украинский народы! И за это им все прощают и за это платят! А народы наши близкие, связанные историческими корнями и мы будем делать все, что поддержать такое состояние дел", - пообещал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция Владимира Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на пресс-конференции заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией. По его убеждению, украинских военнослужащих отправили с расчетом на то, что они погибнут.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Теги
Новости РоссииМВФ
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кцпы пдрсы кцпы пдрсы
кцпы пдрсы кцпы пдрсы
идите на хуй "братскике народы"
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это даже недалекие шумеры уже поняли)
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