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5 мая • обновлено в 18:03
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Расследования о режиме и "поваре" Путина получили Пулитцеровскую премию: в России подняли панику

6.7т
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Газета "The New York Times" получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена олигарху Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина".

Об этом сообщается на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии. Из-за пандемии COVID-19 награждение прошло не в Школе журналистики Колумбийского университета, а в онлайн-режиме.

"The New York Times" получила награду в номинации "Международный репортаж" за материалы о возможном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Расследования о режиме и "поваре" Путина получили Пулитцеровскую премию: в России подняли панику

Среди восьми материалов есть и репортаж из Украины, а именно об убийстве в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ривне украинского военного Ивана Мамчура.

Также в серию входят материалы об отравлении болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, об интересах России в конфликте в Ливии и Центрально-Африканской республике, а также бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

Российское посольство в Вашингтоне уже отреагировало на новость о награждении. Диппредставительство назвало серию материалов NYT "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений", которое могло бы стать пособием "по созданию ложных фактов".

Дипломаты забили тревогу из-за того, что три года назад The New York Times уже получала Пулитцеровскую премию за якобы демонизацию России.

"Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград", – заявили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовано новый фрагмент видео, на котором запечатлены пытки бойцами ЧВК "Вагнер", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Евгений Пригожин Владимир Путин
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Комментарии
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Палки с д и д а м и в лапы и вперде п а б е д а б е с о в с т в о в а т ь. Обязательно нажо подмахнуть Х у й л у ш к е Б о т о к с н о м у, иначе как-то не совсем скрепно получается. После шабаша всем обязательно в бункер к фюреру за благодарностью явиться. Личная гвардия всех достойно встретит.
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Wick John
Wick John
Лучше бы провели расследования о вмешательствах пендостана в выборы в других странах
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Wick John, Расследования по несуществующим фактам. Этим только на роиссии занимаются, фальсифицируют, врут, отмазываются. На это способна только Империя Зла (роиссия).
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