Расследования о режиме и "поваре" Путина получили Пулитцеровскую премию: в России подняли панику

Газета "The New York Times" получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена олигарху Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина".

Об этом сообщается на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии. Из-за пандемии COVID-19 награждение прошло не в Школе журналистики Колумбийского университета, а в онлайн-режиме.

"The New York Times" получила награду в номинации "Международный репортаж" за материалы о возможном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди восьми материалов есть и репортаж из Украины, а именно об убийстве в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ривне украинского военного Ивана Мамчура.

Также в серию входят материалы об отравлении болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, об интересах России в конфликте в Ливии и Центрально-Африканской республике, а также бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

Российское посольство в Вашингтоне уже отреагировало на новость о награждении. Диппредставительство назвало серию материалов NYT "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений", которое могло бы стать пособием "по созданию ложных фактов".

Дипломаты забили тревогу из-за того, что три года назад The New York Times уже получала Пулитцеровскую премию за якобы демонизацию России.

"Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград", – заявили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовано новый фрагмент видео, на котором запечатлены пытки бойцами ЧВК "Вагнер", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

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