Раскрыты имена людей из ближайшего окружения Путина: кто они

В близком кругу общения президента России Владимира Путина, с которыми он советуется относительно принятия стратегических решений, находятся только шесть человек

Однако все они "распределены" по конкретным сферам. Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский экономист, бывший советник главы РФ Андрей Илларионов.

"Тут важнее даже не то, кто обязательно формирует мнение, а, скажем, кто обладает достаточными властными полномочиями одновременно и входит в круг, как раньше бы сказали, Политбюро. Этот список достаточно хорошо известен. Это Николай Патрушев, руководитель ФСБ Бортников, руководитель СВР Нарышкин, Ковальчук, Сергей Иванов и, наверное, глава администрации Вайно", – перечислил он.

Илларионов подчеркнул, что у всех этих людей разные уровни близости с президентом. Он также отметил, что бывший премьер Дмитрий Медведев хоть и относится к тем, кому Путин доверяет, но, с его точки зрения, не является человеком, кто входит в круг людей, принимающих стратегические решения.

"Которые понимают Путина и которых понимает сам он с полуслова, полувзгляда, которым много не надо рассказывать, почему надо принимать то или иное решение, у которых идеологическое, политическое восприятие окружающего мира совпадает. У меня никогда не было ощущения, что Медведев входил в этот круг", – пояснил российский экономист.

По его мнению, из указанных шести человек самым мощным и интеллектуально подготовленным является Николай Патрушев.

Андрей Илларионов apostrophe.uа

"Он исповедует теорию превентивной ядерной войны, и известный вам Андрей Пионтковский считает его самым опасным. Патрушев настаивал на изменении концепции национальной безопасности для того, чтобы туда включить юридическую возможность нанесения РФ первой ядерного удара, в том числе по неядерным государствам", – пояснил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Андрей Илларионов заявил, что президент России Владимир Путин скрыл свой официальный возраст, и на самом деле ему уже 69 лет.

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