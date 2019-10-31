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31 октября • обновлено в 10:52
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Раскрыт провальный нюанс об "оружии судного дня" Путина

1.1т Читать материал на украинском

Российская атомная подлодка проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" с баллистической ракетой (МБР) "Булава", которую называют "оружием судного дня", как оказалось, не может стрелять с востока на запад.

Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на источник. Связано это с необходимостью модернизировать полигон Чижа в Архангельской области

Новости
"Оружие судного дня" Путина – летающий макет

По словам собеседника, имеются в виду только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж. Он добавил, что ротация между Северным и Тихоокеанским флотами решала этот вопрос. Также сообщается, что полигон использовался для таких стрельб ранее.

Запуск "Булавы"

Запуск "Булавы"

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пфф.. ватные идиоты. Сами ссут своего же ЯО, половина которого ипанет еще в шахтах, от старости.
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филипп филипыч
филипп филипыч
дальность булавы 9,3 тыс.км. расстояние анадырь-вашингтон 6,8 тыс.км
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Нюанс действительно провальный. Думаю после такого провального провала атомные подводные ракетоносцы будут списаны и утилизированы, фсьо ядерное оружие России будет передано под омерыганский контроль, Крым вернут Украине а Курилы японцам. Сибирь как известно уже и так кетайская так что СУГС, ёпста.
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