Раскрыт провальный нюанс об "оружии судного дня" Путина

Российская атомная подлодка проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" с баллистической ракетой (МБР) "Булава", которую называют "оружием судного дня", как оказалось, не может стрелять с востока на запад.

Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на источник. Связано это с необходимостью модернизировать полигон Чижа в Архангельской области

По словам собеседника, имеются в виду только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж. Он добавил, что ротация между Северным и Тихоокеанским флотами решала этот вопрос. Также сообщается, что полигон использовался для таких стрельб ранее.

Запуск "Булавы" Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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