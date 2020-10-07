В Москве стремительно растет число заболевших и умерших от Covid-19. Заммэра города Анастасия Ракова возложила ответственность за рост числа заболевших на самих москвичей, заявив, что в столице фиксируют "тотальное несоблюдение масочного режима". Столичные власти тут вообще ни при чем.

На побережье Камчатки массовая гибель морских животных, люди получают ожоги. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что у него два подозреваемых: водоросли или вулкан какой-нибудь распоясался. Короче, Тихий океан сам себя отравил. Многочисленные полигоны, захоронения ядовитого ракетного топлива и прочие "мускулы России" тут, естественно, ни при чем.

Навального отравили "Новичком". Путин заявляет Макрону, что Навальный отравил себя сам. И вообще этот "Новичок" можно изготовить на любой кухне. Власть тут, конечно же ни при чем.

Раскрыт мировой заговор всего сущего против самих себя. Все так и норовят себя истребить: люди, животные, растения – вон, даже Тихий океан сам на себя набросился. Власть тут, конечно, ни при чем. Они все #самивиноваты

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