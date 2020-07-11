Раскрылись детали последнего дня группы Дятлова перед гибелью

Марина Погорилко Новости России 21:38, 11.07.2020

Эксперт-юрист Андрей Курьяков поделился деталями последнего дня группы Дятлова, погибшей в 1959 году на одноменном перевале.

Как сообщает "Комсомольская правда", он подробно описал события, что происходили с туристами.

По его словам, палатка дятловцев была сложена полностью – и тросы, и стойка – такие повреждения одновременно могла нанести только лавина. Экперт предположил, что о ее схождении туристов предупредил один из участников экспедиции Семён Золотарёв.

"Наиболее вероятно - Золотарёв скомандовал, что пошла лавина. В этот момент лавина уже положила заднюю часть палатки. Единственное верное решение в этой ситуации – резко разрезать палатку и выскочить", – рассказал Курьяков.

После этого, по его словам, группа вместе с куском палатки отошла на 50 метров к каменной гряде. По этой причине группа была приговорена.

"Дальше группа спускается вниз, к кедру, но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. 19-20 метров в секунду, с порывами до 35 м/с. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке", – сообщил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Курьяков сообщил, что основной причиной гибели туристов на перевале Дятлова стало схождение снежной лавины, которая накрыла туристов.

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