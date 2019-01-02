В Кремле началась война: чем это чревато для Путина и что ждет Украину

В Кремле очередной виток борьбы за власть. Силовые кланы “друзей” Владимира Путина бьются за влияние и близость ко своему лидеру. Недавний провал ГРУ из-за разоблачения отравителей Скрипалей, а также несогласованное введение санкций против Украины демонстрируют неспокойствие в Кремле.

Что это значит и может ли пошатнуться власть Путина — в материале OBOZREVATEL.

Почему в Кремле началась “война”?

В окружении Владимира Путина всегда идет война за влияние. Всю суть подковерных игр политиков в Кремле описывал еще российский писатель Михаил Зыгарь в своей книге “Вся Кремлевская рать” в 2015 году. С того момента ситуация не изменилась. Главные рычаги влияния Кремля — силовики. На их плечах держится вся мощь государственной машины Владимира Путина.

Именно президент РФ и “стравливает” разного рода силовые структуры, пытаясь отвлечь внимание от самого себя. Правда, в 2018 году российское военное и разведывательное руководство потерпело несколько громких поражений.

Первое — провал Главного разведывательного управления (ГРУ) в деле об отравлении семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В результате неофициальной войны спецслужб, победу одержала разведка ее Величества.

Весь мир несколько месяцев насмехался над двумя нерадивыми отравителями — Александром Мишкиным (Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым), которые приехали в Британию “посмотреть на шпиль”. Ситуация получилась настолько абсурдной, что руководство ГРУ начало внутреннее расследование.

Мишкин и Чепига The Telegraph

А в Кремле таких оплошностей не прощают. 22 ноября 2018 года “после тяжелой и продолжительной болезни” скончался начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов. На фоне конфликта вокруг разведывательного управления заметно усилилась Федеральная служба безопасности (ФСБ), которой руководит Александр Бортников.

Второе — скандал вокруг главы Росгвардии Виктора Золотова. По мнению российского оппозиционного политика Константина Борового, после неудачного пиар-хода силовики остались недовольны его активностью.

Виктор Золотов

Дело в том, что Золотов стал фигурантом расследования российского оппозиционера Алексея Навального, который обнаружил масштабные махинации при закупке продовольствия для внутренних войск РФ. Отвечая на выпад Навального, Золотов записал видеообращение, в котором вызвал оппозиционера на поединок и пообещал сделать из него "сочную отбивную". В сети сразу же высмеяли бандитские наклонности руководителя Росгвардии прямиком из 90-х.

“Конечно, Золотов сам себе нанес серьезный ущерб. Если бы он не сделал проблему публичной, то она могла исчезнуть сама собой, как многие другие сливы через Навального – против Медведева и других чиновников. Но Золотов заглотнул эту блесну, вышел в публичное пространство и получил в полной мере”, — уверен Боровой.

Что это значит

Война между группами влияния в России идет всегда. Оценивая эти конфликты, стоит обратить внимание на конкретные кланы: Ротенбергов, Сечина, Ковальчуков и других. Российская оппозиционер Ольга Курносова, которая ранее детально изучала противостояние как местных элит, так и спецслужб уверяет, сейчас в РФ идет борьба за будущего преемника Путина.

“Есть два варианта жизни после 2024 года (конец президентского срока Владимира Путина. — Ред.). Первый — выдвижение преемника, который сосредоточит всю власть в своих руках. Второй — продолжение путинской каденции до 2030 года. В связи с этим в Кремле идут подковерные игры. Если ранее фаворитом был Дмитрий Медведев, то сейчас в лидеры выбился мэр Москвы Сергей Собянин”, — рассказала OBOZREVATEL Курносова.

“Атака” на Собянина началась еще в начале 2018 года, когда в подмосковье люди начали блокировать проезд мусоровозов. Дело в том, что последнее время мусор из Москвы вывозили на окраину, загрязняя тамошние села и города. Тема активно поднималась как в российских, так и в зарубежных СМИ.

Путин и Медведев

Касательно спецслужб, то тут первенство, по мнению Курносовой, все еще принадлежит ГРУ. Несмотря на провалы 2018 года, ведомство пока полностью контролирует ситуацию.

Свою самостоятельность пытается показать и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Украинский журналист Роман Цимбалюк уверен, что предновогоднее введение санкций в отношении Украины свидетельствует о разногласиях между Путиным и Медведевым.

Правда, какой будет ситуация к 2024 году спрогнозировать сложно. Все зависит как от экономической стабильности России, так и от внешних факторов. Вероятно, по мере накопления проблем, ситуация будет меняться в пользу того или иного претендента.

Как отразится на Украине

В нынешней ситуации для Украины важен мир на Донбассе. Как ни парадоксально, но именно от ситуации в Кремле во многом зависит спокойствие в самой Украине. В случае прихода к власти в РФ воинственного крыла политиков, так называемых “ястребов”, сложно спрогнозировать развитие ситуации на востоке.

Правда, ожидать каких-либо ухудшений пока не стоит. В целом ситуация устраивает правящие элиты в России.

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Донбасс как бы остается горячей точкой, Украина фактически не влияет на оккупированные территории, но каких-либо масштабных боевых действий нет. В целом проект “Новороссия” провалился. Сейчас основная задача для Путина и Ко — навязать свой план по урегулированию конфликта и де-юре добиться вхождения “Л/ДНР” в состав Украины на своих условиях.

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