"Рано говорить!" У Путина внезапно одумались с идеей вернуть послов в Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не ведут никакого предметного разговора относительно обмена послами между странами.

И о кандидатурах на пост российского представителя в Украине говорить рано. Его комментарий по этому поводу цитирует ТАСС.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, но предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", – признался представитель Кремля.

Дмитрий Песков

При этом Песков признал, что такая готовность декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Но о кандидатурах говорить преждевременно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом.

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