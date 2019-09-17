"Раковая опухоль в теле Украины": раскрыта цель Путина на встрече в "нормандском формате"

На вероятной встрече лидеров "нормандского формата" в конце сентября этого года, российский президент Владимир Путин попробует вернуть Украине оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей на своих условиях.

Поможет в этом главе Кремля согласование и дальнейшая реализация так называемой "формулы Штайнмайера", которую Украина, Россия, Франция и Германия намерены обсудить на предстоящем саммите, заявил в комментарии OBOZREVATELроссийский юрист и директор института исследования российской агрессии Юрий Шулипа.

Владимир Путин

"Путину нужна вся Украина, и оккупированные территории "Л/ДНР" он будет использовать на переговорах в "нормандском формате" для того, чтобы вживить эту "раковую опухоль" в политическое тело Украины, с помощью "формулы Штайнмайера". А дальше, с помощью усилившейся пятой колоны уничтожить Украину, как государство и субъекта международного права", – говорит россиянин.

"Если ему удастся продавить Зеленского, то вместе с пятой колонной у него открывается другой план – ликвидация Украины", – заявил Шулипа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже в ближайшее время.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

Президент Украины заявил, что главными темами обсуждения "нормандской четверки" должны стать такие вопросы, как полный обмен пленными, разведение войск вдоль всей линии огня на Донбассе и проведение там выборов после выполнения этого требования.

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