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17 сентября • обновлено в 17:28
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"Раковая опухоль в теле Украины": раскрыта цель Путина на встрече в "нормандском формате"

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На вероятной встрече лидеров "нормандского формата" в конце сентября этого года, российский президент Владимир Путин попробует вернуть Украине оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей на своих условиях.

Поможет в этом главе Кремля согласование и дальнейшая реализация так называемой "формулы Штайнмайера", которую Украина, Россия, Франция и Германия намерены обсудить на предстоящем саммите, заявил в комментарии OBOZREVATELроссийский юрист и директор института исследования российской агрессии Юрий Шулипа.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Путину нужна вся Украина, и оккупированные территории "Л/ДНР" он будет использовать на переговорах в "нормандском формате" для того, чтобы вживить эту "раковую опухоль" в политическое тело Украины, с помощью "формулы Штайнмайера". А дальше, с помощью усилившейся пятой колоны уничтожить Украину, как государство и субъекта международного права", – говорит россиянин.

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"Если ему удастся продавить Зеленского, то вместе с пятой колонной у него открывается другой план – ликвидация Украины", – заявил Шулипа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости ЛНР Новости ДНР
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