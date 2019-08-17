"Ракета из мультика Путина": появились новые подробности о ядерном взрыве в России

Российская ракета, взорвавшаяся во время испытаний под Архангельском, является старой советской разработкой, от которой СССР отказался по причине ее ненадежности.

Об этом рассказал в эфире ObozTV оппозиционный российский политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, речь о ракете, которую президент РФ Владимир Путин показывал в нашумевшем видеоролике с ядерным ударом по США.

"На мой взгляд, то, что произошло, достаточно понятно... У кого-то "хватило ума" сделать ракету, которую Путин показывал в своих мультиках. На самом деле, это старая советская разработка. Я имел немного отношения к атомной отрасли на заре своей карьеры. Это старая советская разработка, которую Советский Союз не стал не то что ставить на вооружение, а испытывать, потому что слишком опасно", – отметил российский политик.

"Представьте себе летающий ядерный реактор. Любое летучее средство имеет особенность иногда падать, пусть это происходит в сотых долях случаев, но иногда они, черт побери, падают. Никто же не делает самолеты с атомными реакторами, потому что цена катастрофы становится очень опасной... В военной сфере это считалось не так опасно, потому что все равно в ситуации ядерной войны одним реактором больше, одним меньше – неважно, будет радиоактивное заражение. Но все равно – их надо испытать, хранить, иногда запускать - а если что случится? Вот, собственно, "что-то" и случилось", – объяснил он.

По словам Пономарева, ракету начали испытывать, "потому что вождь сказал, и никто не может вождя ослушаться".

"Кто-то когда-то вождю про эту историю рассказал, чтобы сделать мультик. Мультик сделали, всех поразили, а потом решили – раз мультик сделали, надо, чтобы за этим хоть что-то было. Естественно, на одном из испытаний произошел несчастный случай", – констатировал он.

"Слава богу, катастрофы масштаба Чернобыльской не произошло. Там идет речь про очень маленькую установку, маленькое количество радиоактивных материалов. По-видимому, там не произошло как в Чернобыле тотального разрушения активной зоны, но этого вполне хватило, чтобы там был скачок радиоактивного заражения", – сообщил Пономарев.

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