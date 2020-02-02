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2 февраля • обновлено в 08:10
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"Пока существует Россия..." Радзиховский рассказал, когда Крым вернется в Украину

2.9т
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Крым вернется в состав Украины в случае распада России, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, до того времени ни Владимир Путин, ни другой российский президент не вернет аннексированный полуостров обратно.

Крым

Крым

24 канал

"Уходит Путин, приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Если Россия перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все. Но я плохо представляю себе исчезновение России. Украине будет не до Крыма, если на территории страны с ядерным оружием появятся неконтролируемые территории. Соседи России в этом точно не заинтересованы. А до тех пор, пока существует российское государство, Крым, естественно, будет в его составе", – уверен он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, 2 мая в рамках всеукраинской акции "Марш достоинства", активисты попытаются зайти на оккупированную территорию Крыма. Пропагандистские российские СМИ уже назвали акцию "прорывом".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Леонид Радзиховский
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Много слов ни о чем. Ответ на вопрос, когда вернётся Крым,и формулируется короче словом "х...й".
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1
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Либерасты каждый день обещают развал России, а она только крепнет. Закатайте губу.
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3
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чем богаты тупые ка-к-лы так это больной фантазией,
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4
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Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., Свинья безмозглая Сочи член пана молча и не хрюкай
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1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Драго Кувалда, молоток,сиди на бутылке ровно,не кукарекай!
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0
1

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