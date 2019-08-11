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"Радиация превышена в 20 раз": ядерное ЧП в России обросло новыми деталями

4.8т Читать материал на украинском

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе.

Как сообщает "Интерфакс", после завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

В госкорпорации "Росатом" отметили, что в результате взрыва тела людей отбросило в море. Поиски пострадавших продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

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Отметим, что конкретные причины взрыва пока не названы. Среди возможных причин называют неудачное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой. В результате чего в регионе мог увеличиться уровень радиации.

По сообщению международной природозащитной организации Greenpeace радиация была превышена в 20 раз. Однако по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в Северодвинске находится в пределах нормы.

Взрывы в Архангельске

Взрывы в Архангельске

Краткие новости

Как сообщал OBOZREVATEL, что в "Росатоме" сообщили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

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Место
Россия Архангельск
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сам не знаю почему,но эти новости меня радуют.Я ведь вообще не кроважадный.
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Ну ка, кто тут утверждал, что местные жители готовы потерпеть ? Радиация, на минуточку, превышена в 20 раз ! Greenpeace лжёт ? Или всё-таки врёт Кремль, в том числе и тем несчастным, кому посчастливилось там проживать ?
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