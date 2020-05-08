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8 мая • обновлено в 21:25
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Ради ветеранов: в России школьница час стояла на острых гвоздях под песни СССР

1.3т
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Школьница из российского Екатеринбурга Каролина Черных простояла 1 час и 17 минут на гвоздях и посвятила этот рекорд ветеранам Второй мировой войны. Все это время она слушала советские песни про войну и смотрела фильм "В бой идут одни "старики"

Об этом сообщает "Комсомольская правда". По словам девочки, стояние на гвоздях требует мужества и таким образом она хотела поблагодарить ветеранов за победу. Она уточнила, что каждая минута нахождения на гвоздях означала год жизни после войны.

"С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой", – заявила Каролина.

Мать девочки Елена рассказала изданию "Подъем", что девочка готовилась к рекорду три месяца, а зарегистрирован он в агентстве INTERRECORD.

"Я ей рассказывала о войне, она понимала, что это очень серьезная тема, очень сложная, кровавая и жестокая. У неё прадеды и прапрадеды, их восемь человек, они воевали. В конце февраля она услышала про 75 годовщину и сказала: "75 минут было бы круто простоять на гвоздях". То есть она даже не допускала мысли, что она это сможет. Когда она уже простояла 75 минут, включили песню "День Победы", и она спокойно ещё две минуты простояла", – рассказала мать.

Каролина Черных

Каролина Черных

КП

В сети, по словам Елены, многие сочли, что её дочь стояла на гвоздях ради хайпа.

"Я столкнулась с тем, что почему-то люди считают, что можно стоять на гвоздях ради хайпа. Народ у нас, видимо, настолько нереализованный, что они готовы разорвать маленького ребёнка, обвинить её во всех грехах, а ради чего даже не задумываются. Но никакого хайпа и даже намёка на это вообще не было", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на улицах распространяют листовки ко Дню победы 9 мая, на которых советский солдат побеждает антропоморфный коронавирус COVID-19.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
День Победы
Место
Россия Екатеринбург
Теги
СССР рекорд
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
До чего детей довели )))) мракобесы
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Секта, YEбучая секта. СКОПЦЫ !
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