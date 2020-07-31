Работают в частной охране и летели в Турцию: в Кремле выдали свою версию о вагнеровцах
Песков рассказал о работе задержанных в Беларуси россиян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что задержанные в Белоруссии россияне, которых считают бойцами ЧВК Вагнера, работают просто в частном охранном предприятии.
По его словам, они не сделали ничего противозаконного, а в Минске оказались, поскольку "летели транзитом" в турецкий Стамбул. Такую версию Кремля о "вагнеровцах" он озвучил 31 июля росСМИ, передает ТАСС.
"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, но опоздали на самолет. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами", – заявил Песков.
Представитель российского правительства считает, что якобы безосновательное задержание 33 их граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений двух соседних государств. Более того, в Кремле надеются, что задержанных россиян отпустят.
"Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", – сказал Песков.
Помимо этого, добавил он, в Кремле также обеспокоены тем, что им до сих пор не был предоставлен консульский доступ к "вагнеровцам", хотя таковыми там их не называют.
"У них были билеты в Стамбул. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", – еще раз подчеркнул Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу "Миротворца".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы "Вагнера" имеют украинское гражданство.
Администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на выдаче "вагнеровцев", воевавших на Донбассе.
В сети появилось видео диалога задержанного в Беларуси "вагнеровца" и силовика.