Работают в частной охране и летели в Турцию: в Кремле выдали свою версию о вагнеровцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что задержанные в Белоруссии россияне, которых считают бойцами ЧВК Вагнера, работают просто в частном охранном предприятии.

По его словам, они не сделали ничего противозаконного, а в Минске оказались, поскольку "летели транзитом" в турецкий Стамбул. Такую версию Кремля о "вагнеровцах" он озвучил 31 июля росСМИ, передает ТАСС.

"Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, но опоздали на самолет. Их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами", – заявил Песков.

Представитель российского правительства считает, что якобы безосновательное задержание 33 их граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений двух соседних государств. Более того, в Кремле надеются, что задержанных россиян отпустят.

"Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", – сказал Песков.

Помимо этого, добавил он, в Кремле также обеспокоены тем, что им до сих пор не был предоставлен консульский доступ к "вагнеровцам", хотя таковыми там их не называют.

"У них были билеты в Стамбул. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", – еще раз подчеркнул Песков.

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