"Если вы проявляете нелояльность..." Стало известно о подлых методах вербовки в КГБ

Бывший подполковник КГБ Владимир Попов, который в органах нацбезопасности СССР курировал спортивные сборные команды и творческую интеллегенцию, рассказал, что в КГБ его "затащили шантажом, сам он патриотом спецслужб никогда не был".

Такое признание он сделал в интервью OBOZREVATEL, рассказывая о специфике работы в КГБ времен Союза. По его словам, в институте он был старостой группы, в будущем хотел заниматься наукой, имея при этом два образования – юридическое и журналистское.

Владимир Попов

"Однажды получил письмо, в котором было написано "для рассмотрения перспектив вашей карьеры просим позвонить по такому телефону". Как оказалось, это был телефон одного из подразделений КГБ. Встретились со мной на Кузнецком мосту и начали такой разговор. "Вот вы служили в Германии, а теперь учитесь, хороший студент, мы вам предлагаем работу в КГБ". Я сказал: "Нет, дорогие, я три года отслужил солдатиком, а вы мне предлагаете погоны снова, к тому же на 25 лет. Я хочу наукой заниматься". А мне отвечают: "Вы неправильно понимаете, вы комсомолец, вам доверяют важную функцию – защита государственной безопасности страны, и если вы проявляете нелояльность, у нас возникают вопросы, можете ли вы в дальнейшем работать по тем профессиям или нет. Я не был патриотом спецслужб, более того, меня туда просто затащили", – заверил Попов.

На уточнение OBOZREVATEL, как КГБисты на самом деле, он ответил, что все они карьеристы. Все, что делали, делали ради карьеры, денег квартир, хороших условий, бесплатных квартир и пайков.

"Мне приходилось работать с высокими партийными чинами. Моя первая зарубежная поездка была в 1978 году в Копенгаген на чемпионат по пулевой стрельбе. Руководителем делегации был комиссар в партизанском отряде, герой Советского Союза. 23 февраля отмечали День советской армии и военно-морского флота и он отправил меня на прием, а сам проводил время с молоденькой переводчицей. Все, что было в СССР – ложь и цинизм с самого верха и донизу. За все мои годы работы в КГБ я ни одного убежденного коммуниста не встретил. Может, мне не повезло, но ни одного не было. Все проходимцы. Работали ради денег и карьеры", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина. В них указано, что Путин с 1975 года состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Во время работы он якобы зарекомендовал себя как "исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник".

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