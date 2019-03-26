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Работает только треть: стало известно о масштабном провале России в космосе

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На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

Такое заявление сделал глава Росгидромета Максим Яковенко. Он подчеркнул, что ведомство слабо устраивает качество метеорологической информации, передает "РИА Новости".

"Сейчас имеются три российских спутника чисто гидрометеорологического назначения. Это два "Метеора-М" и один "Электро-Л". Нас слабо устраивает качество получаемой с них информации, потому что на спутниках фактически работает 30% аппаратуры", — сказал он.

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Работает только треть: стало известно о масштабном провале России в космосе

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При этом Яковенко акцентировал на том, что космические аппараты природно-ресурсного назначения "Ресурсы-П" и "Канопусы-В" необходимы больше для мониторинга загрязнений, прогнозирования и оценки лесопожарной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" для МКС после завершения ремонта потеряет ключевую функцию, благодаря которой он мог бы стать основой Российской национальной орбитальной станции.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А сколько украинских спутников на орбите?
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