Рабочие российского порта забросали касками и прогнали свое руководство. Видео

Юрий Сергиенко Новости России 00:24, 6.10.2020 Обновлено: 00:40, 6.10.2020

Работники морского торгового порта (ВМТП) Владивостока 5 октября забросали касками руководство компании FESCO, в состав которого он входит.

Президент компании и новый гендиректор порта ВМТП приехали провести переговоры из-за протестов, но в ответ в них полетели каски, пишет "Интерфакс". Из-за этого начальству пришлось спешно покинуть территорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Докеры в России забросали начальство касками.
Кадр видео

"Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", – заявили в пресс-службе FESCO.

Российские докеры набросились на свое начальство.
Кадр видео

В компании добавили, что руководители получили травмы и обратились в правоохранительные органы.

Докеры начали проводить митинги в конце прошлой недели. Они выступили против прекращения полномочий гендиректора Заирбека Юсупова, поскольку опасаются, что смена руководства плохо скажется на условиях работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в российском Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала и за отставку президента РФ Владимира Путина.

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