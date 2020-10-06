Рабочие российского порта забросали касками и прогнали свое руководство. Видео

Работники морского торгового порта (ВМТП) Владивостока 5 октября забросали касками руководство компании FESCO, в состав которого он входит.

Президент компании и новый гендиректор порта ВМТП приехали провести переговоры из-за протестов, но в ответ в них полетели каски, пишет "Интерфакс". Из-за этого начальству пришлось спешно покинуть территорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", – заявили в пресс-службе FESCO.

В компании добавили, что руководители получили травмы и обратились в правоохранительные органы.

Докеры начали проводить митинги в конце прошлой недели. Они выступили против прекращения полномочий гендиректора Заирбека Юсупова, поскольку опасаются, что смена руководства плохо скажется на условиях работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в российском Хабаровске прошел массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала и за отставку президента РФ Владимира Путина.