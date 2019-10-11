"Закрыты и автономны": генерал рассказал, чем занято путинское спецподразделение ГРУ

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Николай Маломуж рассказал о том, что подразделения спецслужб Российской Федерации, действующие на территории западных стран, "очень закрыты и очень автономны".

"Существует мощная модель конспирации, поэтому даже сами их сотрудники не владеют глубинной информацией про деятельность всех подразделений", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя информацию The New York Times об элитном спецподразделении Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

Как пояснил генерал, в подобных структурах используются различные методы "зашифровки". Так, одно и то же подразделение может иметь разные номера и названия "в полевом, в оперативном формате и внутри этих структур". Подразделение может быть "зашифровано" под воинскую часть или размещаться на базе бизнесовых, общественных или международных организаций.

Российские спецслужбы очень закрыты и очень автономны

По словам Маломужа, в Европе действует много таких подразделений, каждое из них закреплено за определенным регионом, имеет свои задачи и использует определенные методы работы.

В целом их задачи сводятся к "глубинной работе по изучению политической ситуации в стране, поиску подхода к руководству и к политическим силам, включая и действующую власть, и оппозиционные силы, к проведению спецопераций, в том числе в отношении лиц, которых РФ считает источником опасности", – пояснил генерал.

Комментируя информацию о том, что якобы спецподразделение ГРУ №29155 ответственно за организацию покушения на экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, имеет отношение к смене правящих кругов в Молдове, к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории, генерал заверил: "Все эти операции не могло осуществить одно подразделение. Это просто обобщение".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили о том, что в ГРУ России якобы существует элитное подразделение, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы". Называется номер подразделения – 29155, и имя его главы – генерал Андрей Аверьянов.

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