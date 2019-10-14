"В Кремле полагают, что близки к успеху": Илларионов назвал новые опасения по Донбассу

Благодаря недавно подписанной формулы Штанмайера, в Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей политике в Украине, в частности в вопросе решения конфликта на Донбассе.

Об этом в своем блоге на ЖЖ написал экономист Андрей Илларионов. По его словам, в администрации президента Владимира Путина уверены, что случае выборов на Донбассе, в "Л/ДНР" полностью сохранятся пророссийские администрации, в подчинении которой и дальше будет находится российско-украинская граница.

Донбасс

"В Кремле не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. Это значит, что в "Л/ДНР" сохранятся пророссийские администрации, а охрану украинско-российской границы будут нести "добровольческие корпуса республик", а не украинская погранстража", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, намерен посетить с рабочей поездкой Донецкую область.

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