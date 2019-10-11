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11 октября • обновлено в 13:29
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/ Новости России

"Цель номер один": Путин сделал ракетное предупреждение США

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В России будут создавать ракеты средней дальности, такие же, что стоят на вооружении у США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете глав государств СНГ в Ашхабаде (Туркменистан).

Глава Кремля отметил, что он уже направил соответствующее обращение "президентам многих стран".

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"Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся. А теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились", – рассказал он.

Также Путин подчеркнул, что Москву тревожат планы Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в азиатском регионе.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается", – пояснил лидер россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России похвастались крылатой ракетой под названием "Калибр".

Ранее в РФ неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные минимум пять раз запускали ракету, но все попытки обернулись провалом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Туркменистан
Теги
оружие ракеты
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы...а вам слабо?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сироткин Андрюха, а нас за що?!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Сироткин Андрюха, им некогда - они жрут красно-чёрные флаги в Польше и бегают от миграционной полиции в Италии
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