Пользователи сети высмеяли печальные реалии России, а именно, что в селе Подосиновец (Кировской области) появились новые плоты для полоскания белья.

В местных СМИ рассказали, что сразу две деревянные платформы появились в населенном пункте: одна под храмом на реке Пушме, а вторая – ниже моста через реку Юг.

"С бревнами и досками для них помогли предприниматели райцентра, они же обеспечили доставку стройматериала до мест постройки. Еще один плот в поселке – в районе бывшей аптеки удалось сохранить с прошлого года, правда, и здесь многое местным жителям пришлось обустраивать заново", – сказано в материале Киров Press.

"Есть у кого-то в друзьях Илон Маск, подпишите плиз. Я хочу, чтобы он себе локти кусал от прорыва в "ВатрушкоЛандии", – посмеялся над сооружением в России 21 века офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В комментариях заметили, что старушки с бельем на фото стоят с одинаковыми корзинами, потому снимок может быть постановочным. "У них страна – постановочная", – ответил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России высмеяли ремонт дорог. В частности, в деревне Жувам торжественно открыли отремонтированную полосу, но качество работ, как обычно, оставляло желать лучшего.

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