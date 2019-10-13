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13 октября • обновлено в 14:47
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"Смотри, Илон Маск!" В сети жестко высмеяли отставшую от жизни Россию

2.6т Читать материал на украинском

Пользователи сети высмеяли печальные реалии России, а именно, что в селе Подосиновец (Кировской области) появились новые плоты для полоскания белья.

В местных СМИ рассказали, что сразу две деревянные платформы появились в населенном пункте: одна под храмом на реке Пушме, а вторая – ниже моста через реку Юг.

"Смотри, Илон Маск!" В сети жестко высмеяли отставшую от жизни Россию

"С бревнами и досками для них помогли предприниматели райцентра, они же обеспечили доставку стройматериала до мест постройки. Еще один плот в поселке – в районе бывшей аптеки удалось сохранить с прошлого года, правда, и здесь многое местным жителям пришлось обустраивать заново", – сказано в материале Киров Press.

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"Есть у кого-то в друзьях Илон Маск, подпишите плиз. Я хочу, чтобы он себе локти кусал от прорыва в "ВатрушкоЛандии", – посмеялся над сооружением в России 21 века офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Смотри, Илон Маск!" В сети жестко высмеяли отставшую от жизни Россию

В комментариях заметили, что старушки с бельем на фото стоят с одинаковыми корзинами, потому снимок может быть постановочным. "У них страна – постановочная", – ответил Штефан.

"Смотри, Илон Маск!" В сети жестко высмеяли отставшую от жизни Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России высмеяли ремонт дорог. В частности, в деревне Жувам торжественно открыли отремонтированную полосу, но качество работ, как обычно, оставляло желать лучшего.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Тег
Новости России
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Если чистая река, то это здорово!
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1
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70rus xxx
70rus xxx
А теперь поясните,что в этом плохого,прополоскать белье в проточной воде?Просто далеко не у каждого такая возможность есть.Хотя,судя по одежде,этой фотки уже не мало лет.
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
70rus xxx, Или каких нибудь староверов засняли.
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