"Сдать "крота" ради паршивой статьи?" В скандале с ГРУ нашли нестыковку

Российский журналист Леонид Радзиховский заявил, что достоверность информации о спецподразделении Главного управления разведки (ГРУ) РФ №29155, обнародованной в известном американском издании, вызывает большие сомнения.

"Мне кажется, что это очень большое преувеличение талантов ГРУ", – сказал он в блоге OBOZREVATEL, комментируя публикацию в The New York Times о спецподразделении ГРУ, якобы цель которого – "кампания по дестабилизации Европы".

Журналист обратил внимание на ряд странностей. "Западные спецслужбы раздобыли сверхсекретнейшую информацию о том, чем занимается это сверхсекретное подразделение. Такую информацию может дать только "крот". И западные спецслужбы светят своего "крота" ради чего? Ради паршивой статьи в The New York Times?" – спросил он.

Радзиховский добавил, что, исходя из общеизвестных фактов о деятельности ГРУ, эта структура вряд ли в состоянии выполнять сложные задачи, которые ей приписывают в публикации.

В этом контексте он напомнил о деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. "Более "эффективную" тайную организацию трудно себе представить", – заметил он.

"Более "эффективную" тайную организацию трудно себе представить" Новые Известия

"Мы знаем, как "блестяще" они сработали с Литвиненко. Послали двух уродов, которые наследили от Москвы до Лондона, которые чуть сами не облились этой штукой в своем номере в гостинице, которые почти провалили дело", – добавил журналист.

"Исходя из того, что мы знаем о деятельности ГРУ, напрашивается мысль о том, что это примерно такие же "профессионалы", что и Росгвардия, которая впятером одного человека арестовать не может", – сказал он.

В то же время Радзиховский признал: "Все может быть в этом таинственном мире секретных организаций. Уверенно сказать о том, что это бред, я не могу, потому как равноудален и от российских спецслужб, и от западных спецслужб".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили о том, что в ГРУ России якобы существует элитное подразделение, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы". Называется номер подразделения – 29155, и имя его главы – генерал Андрей Аверьянов.

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