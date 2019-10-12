"Расстрелять мразь!" Отец убийцы ребенка из РФ пожелал ему смерти

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Кисилевой в Саратове (Россия) Михаила Туватина пожелал ему расстрела.

Об этом он сказал журналистам, передает Telegram-канал LifeShot. Он заявил, что сына ему не жалко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Я желаю расстрела этой мрази. Честное слово, желаю расстрела. Нет, мне его не жалко. Подлая такая хитрость была", — рассказал он.

Михаил Туватин

Ранее мать Михаила Туватина во время обыска в их квартире напротив заявила, что ее сын добрый и хороший человек и ни в какое убийство она не верит.

"Он замечательный! Добрый, умный, работящий", – сказала женщина. Тем не менее один из понятых, находившийся в квартире, рассказал, что на балконе нашли ободок и пару кроссовок: "Может быть с прошлой жертвы, может и с нынешней".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью пятницы, 11 октября, нашли мертвой пропавшую 9-летнюю Лизу Киселеву, которая исчезла утром 9 октября по дороге в школу. Позже стало известно, что подозреваемый Михаил Туватин ранее был судим. Его обвиняли в педофилии.

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