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10 октября • обновлено в 14:09
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"Поражением не пахнет": Каспаров предсказал возвращение Путина в мировые лидеры

13.7т Читать материал на украинском

Статус российского президента Владимира Путина, как мирового лидера, покачнулся лишь на какое-то время после войны на Донбассе в 2014 году, но теперь его зовут обратно в "большую семерку".

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, мировые лидеры избегали Путина лишь на саммите G-20 в австралийском Брисбене в ноябре 2014-го года, но теперь он снова вернулся в круг президентов Дональда Трампа и Эммануеля Макрона.

"Путинский режим прочен, ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему. Поражением для Путина было изгнание из G-8, но его зовут обратно. Его статус, как лидера в мире, покачнулся лишь на какое-то время в 2014-м после вторжение в Украину, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трампа и Макрона", - подчеркнул Каспаров.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Еммануель Макрон и Ангела Меркель

Владимир Путин, Дональд Трамп, Еммануель Макрон и Ангела Меркель

life.ru

По его словам, неудачу в войне на Донбассе российская власть компенсировала аннексией Крыма. В Украине Путин вовремя остановился, когда понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов.

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"Война на Донбассе в общественном мире не воспринимается, как поражение, это, скорее, неудача. Большинство руководства "Роснефти" иностранцы. Вот на это обращают внимание. Как только они начнут уезжать – это будет политическое поражение. Или же начнут арестовывать счета олигархов. Но пока всем этим даже не пахнет", - подытожил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, одним из из них может стать российский журналист Юрий Дудь, стремительно набирающий популярность.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Гарри Каспаров Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Место
Россия
Теги
Новости России Донбасс
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А рядом с Путиным на фотке кто ? На Люду вроде не смахивает ... Ну ка россияне просветите, кем это Вова сейчас увлечён ?
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Мельник Дмитрий
Мельник Дмитрий
Меня зовут- Добрый кот, Это Брижит Макрон, балбес...
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А если серьёзно, то война на Донбассе в общественном мире не воспринимается, как поражение, это, скорее, неудача - вам понятно ? Тысячи жизней, разруха, блокады, - так понты, просто неудача ! Весь мир с нами говорите ?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
КэР ДэР.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
а он..оттуда и не выходил))а кто такой этот Каспаров?
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