"Поражением не пахнет": Каспаров предсказал возвращение Путина в мировые лидеры

Статус российского президента Владимира Путина, как мирового лидера, покачнулся лишь на какое-то время после войны на Донбассе в 2014 году, но теперь его зовут обратно в "большую семерку".

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, мировые лидеры избегали Путина лишь на саммите G-20 в австралийском Брисбене в ноябре 2014-го года, но теперь он снова вернулся в круг президентов Дональда Трампа и Эммануеля Макрона.

"Путинский режим прочен, ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему. Поражением для Путина было изгнание из G-8, но его зовут обратно. Его статус, как лидера в мире, покачнулся лишь на какое-то время в 2014-м после вторжение в Украину, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трампа и Макрона", - подчеркнул Каспаров.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Еммануель Макрон и Ангела Меркель life.ru

По его словам, неудачу в войне на Донбассе российская власть компенсировала аннексией Крыма. В Украине Путин вовремя остановился, когда понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов.

"Война на Донбассе в общественном мире не воспринимается, как поражение, это, скорее, неудача. Большинство руководства "Роснефти" иностранцы. Вот на это обращают внимание. Как только они начнут уезжать – это будет политическое поражение. Или же начнут арестовывать счета олигархов. Но пока всем этим даже не пахнет", - подытожил Каспаров.

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