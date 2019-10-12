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12 октября • обновлено в 13:16
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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"Господи, до чего мы дошли!" Эксклюзивное интервью Лии Ахеджаковой о войне в Украине и арестах в России

10.4т Читать материал на украинском

"Незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается", – ответила на вопрос OBOZREVATEL российская актриса Лия Ахеджакова "стала ли для нее неожиданностью война России против Украины".

Станет ли политика российских властей более миролюбивой и что будет делать Кремль, если на улицах Москвы появится не 20 тысяч протестующих, а 100, читайте в первой части интервью OBOZREVATEL.

– Российского актера Павла Устинова собирались посадить за то, что он якобы вывихнул руку ОМОНовцу при задержании. Хотя на самом деле, он невиновен, просто оказался не в том месте и не в то время. Как это характеризует власть в России?

– Ему дали год условно. Это чудовищная история, которая подрывает репутацию России в глазах всего мирового сообщества. Ведь, кроме Устинова, есть ребята, которые отнюдь не артисты. Просто - это порядочность и неравнодушие, которые сильнее страха.

Многим из этих ребят грозит тюрьма. Такое уже было, когда абсолютно порядочные и интеллигентные люди отсидели по 4-5 лет по Болотному делу. И не из-за массовых беспорядков, дело в свободе слова. Беспорядки учиняют наши "защитники" – полиция и Росгвардия.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

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– Почему в России массово сажают в тюрьмы невинных людей?

– Запугивание. Сначала применяли ко всем огромные штрафы, чем на какое-то время погасили гражданскую активность. Потом запретили людям ходить на несанкционированные митинги. Теперь могут наказать даже за одиночный пикет. Но из-за этих подлых выборов (выборы в Мосгосдуму, прошедшие в сентябре, на которые не допустили оппозиционных кандидатов. - Ред.) образованная и интеллигентная молодежь, совсем неагрессивные ребята, решили, что нельзя молчать. Кстати, среди них молодые и известные киноактёры. Но молодежь вдруг перестала молчать, и делает это она не агрессивно, не злобно и очень честно. Я удивлена и очарована. Опять – "революция достоинства".

– А им удастся что-то поменять в российской системе или же все вернется в область молчания?

– Не знаю. Хочется верить, что силовикам, которые пытаются запугать население, это с рук не сойдет. Как писал Губерман (Игорь Губерман – российский поэт. – Ред.), "я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом". А судьи кто? Судья Криворучко, который в свое время запретил дать Магнитскому кипяточка (Сергей Магнитский, российский аудитор, умерший в СИЗО из-за неоказания ему медицинской помощи. – Ред.). Из-за язвы желудка. Он получал сухпаек, и во время сидения в клетке в суде просил кипяточка, чтобы заварить супчик в бумажном стакане. И этот судья Криворучко ему отказал. Магнитский умер, но фамилию Криворучко мы не забудем.

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– Ну, это как-то не по-человечески...

– Да это не то слово. А теперь Криворучко пытался упечь в тюрьму молодого артиста, которого избили бойцы Росгвардии. На видео четко видно, как на спокойно стоящего парня, который что-то в телефоне у себя смотрит, накидывается человек 6-7, валят его на землю и начинают избивать. Кто-то из них перестарался и вывихнул себе плечо. Парня избили и сунули в автозак бойцы в шлемах и бронежилетах, без имени и фамилии, на глазах у москвичей. Есть же видео.

– Подобная история случилась с журналистом Голуновым, которому подбросили наркотики. Обвинив его в наркоторговле, тоже пытались упрятать в тюрьму. И тоже не получилось.

– Тогда вся журналистская общественность встала дыбом и не молчала. Чудом отстояли. И с Устиновым получилось – один год условно.

– Думаете, это немолчание будет продолжаться? Со стороны кажется, что в России все настолько ужесточено, что невозможно добиться справедливости.

– Хотя есть Конституция, которая нарушается на глазах у всего населения. При этом никто ещё за это не был наказан. Разве что слегка и условно.

– Вы также активно выступали и за освобождение украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Как восприняли их свободу?

– Сколько было подписано писем! К кому мы только не обращались, но ничего не работало. И эта страшная голодовка Сенцова, и как же это перенесли близкие? Как мама не сошла с ума?

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Президент Украины встречал своих граждан, которые вышли из наших тюрем. Некоторые были так измучены, так больны, что еле шли. Как известно, в наших тюрьмах пытают; я не знаю, как в ваших. Хочется верить, что ваш президент Зеленский и с этим разберется.

Но ведь вернули не всех. И я не знаю, что еще должно случиться, чтобы нашим властям было выгодно помиловать и вернуть их Украине.

– Когда в последний раз были в Украине?

– Пару лет назад в Одессе, на кинофестивале. Недавно в Милане на аэродроме встретила одесситов. Мне так было приятно видеть их, а им меня: обнимались, смеялись, радовались, как родные. Обожаю Одессу, и надо сказать, что несмотря на эту страшную историю с пожаром, с этим ужасом, который там случился, Одесса - все равно улыбающаяся и позитивная. Она верна себе, несмотря на эти трагедии. Неповторимый, единственный в мире такой особенный город.

В Одессу я летела через Варшаву. Теперь и в Грузию, наверное, нужно через Варшаву летать. О Господи, до чего мы дошли! Захлопываются все двери.

– Война России против Украины стала для вас неожиданностью?

– Незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается. Война с Грузией… и она также незаметно подкралась. Политковская, Немцов, Щекочихин, Эстемирова, Старовойтова, Юшенков... О Господи! Есть еще дело историка Дмитриева. Потрясающий человек, краевед из Петрозаводска, известнейшая в мире личность. Восстановил десятки тысяч имен людей, расстрелянных без суда и следствия во время большего террора в Карелии. Его унизили, назвали педофилом, хотя в его отношении был оправдательный приговор, но дело возобновили, снова и снова издеваются над этим человеком, который вернул семьям имена их погибших родных. Они хоть могут приехать и поклониться праху замученного деда, прадеда, бабушки и всем, кто лежит в этой земле - мученикам сталинского террора.

Российские войска на Донбассе

Российские войска на Донбассе

Главред

– Политика российских властей может стать более миролюбивой?

– Нет, как говорит водопроводчик: "Замена прокладки не поможет, систему нужно менять". Проблема в том, что опорой и защитой от населения стала огромная армия силовиков, которые сейчас вершат судьбы. Не знаю, как это поменяется, но этому, конечно, придет конец. Тогда все эти пропагандисты с наших каналов быстро перестроятся, поменяют интонацию, поменяют погоны, голос и имена на другие и также замечательно встроятся в новую систему и заговорят другим голосом.

– Говорят, что даже российским либералам присуще имперское мышление.

– Мысль нашего лидера, что либеральная идея, слава Богу, себя исчерпала, по-моему, спорная и даже опасная.

– Хорошо, вот выходит молодежь на улицы в Москве, есть 20-25 тысяч протестующих. Но этого не мало для 15-миллионной Москвы?

– Мало, но историю творит меньшинство.

– Почему же на улицах нет больше людей? Боятся или им и так комфортно? В чем дело?

– С одной стороны люди боятся. У людей еще со времен большого террора остался страх в подсознании, страх репрессий, страх исковерканной судьбы. Запуганность и страх впивается в кровь и передается по наследству. Должно родиться совершенно новое поколение, непоротое, которое этого страха и агрессии не знает и не будет молчать. Сколько поколений должно смениться? Память о терроре и сталинских лагерях все еще живет.

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– Когда-то у украинцев тоже были подобные страхи, но Майдан все изменил. В России такое возможно со временем?

– Майдан не всё изменил, хотя история – загадочная вещь. Мы же не думали, что распадется СССР. Мы даже не могли себе такое нафантазировать! Это случилось совершенно неожиданно. Зеленский – неопытный политик, это дополнительные трудности для него. Мир политики для молодого порядочного человека, взвалившего на себя огромную ответственность за свою страну, непредсказуем, требует изворотливости, готовности к провокациям, предательству... В России в эту политику пришли новые молодые образованные люди. Их оттирают, арестовывают, не допускают к выборам, нарушая все законы, в том числе попирая Конституцию. Посмотрите на выборы в Мосгордуму.

– О протестах и массовых арестах знают только в Москве?

– Нет, все узнали. Все, кто смотрит интернет, канал "Дождь", кто читает "Новую Газету", и слушает "Эхо Москвы" и т.д. Я вот видела по "Дождю" двоих ребят, одному 17, а другому 20. Их родители не говорили: "Да как ты смел, что с мамой было, ты чуть папу не довел до инфаркта! Если ты еще раз пойдешь, мы тебя запрем…" . Их родители спокойно обсуждали этот митинг, и что еще надо сделать, чтобы изменить ситуацию в стране.

А недавно я познакомилась с врачом-генетиком. Она была на санкционированном и несанкционированном митингах со своими сыновьями.

И почему нужно санкционировать? У нас в Конституции написано, что человек имеет право выразить свое мнение. Это законно. Почему нужно вымаливать, можно мне выразить свое мнение на Трубной площади? По какому такому праву и почему мы должны у власти это выпрашивать?

Аресты в России

Аресты в России

ATR

– Если на улицах Москвы появятся много протестующих, сотни тысяч, власть может начать стрелять?

– Я не удивлюсь, если посмотреть на то, как они избивают дубинками совершенно неагрессивных ребят. Судя по видео, волокли Устинова шесть полицейских в бронежилетах и шлемах, где там такому амбалу вывихнуть плечо? Он сам его вывихнул, потому что старался скрутить этого ни в чем не виновного парня, который, кстати, армию проходил в Росгвардии. Своего коллегу крутили, как бандиты на него набросились. Понимаете, так только бандиты могут – все на одного, худенького парня, здоровые амбалы. Я видела, как полицейские тащили девочку лицом по асфальту. Взяли ее за руки, за ноги, а она отбивалась. Потом какой-то мальчик кинул в них пластиковую бутылку и за это ему 4 года шьют, а другому за бумажный стаканчик, кажется, 3 года.

Но зато никогда такого не было, чтобы мальчишку из "вышки" сам ректор защищал. Обычно их тут же увольняют из института. Попался, судим – все. А тут впервые их педагоги и священники вступились за этих ребят. Врачи написали протест, педагоги. Смотрите, что творится, народ опомнился и перестал молчать.

27-го июля я ехала к себе домой из театра мимо Трубной, где уже было противостояние митингующих и Росгвардии, и видела спокойные, приветливые лица этих митингующих. И сквозь космонавтские шлемы я видела очень злые лица. Я не знаю почему, может, их так научили или, может, род деятельности лишает человека обаяния?

– Власть услышала недовольство россиян?

– Власть слышит то, что ей выгодно. Она обеспокоена своей безопасностью. Поэтому – запугивание населения, поэтому постоянная пропаганда, поэтому судья Криворучко, как символ судебной системы.

Кроме молодых ребят, которые вышли на митинг, засудили еще и якутского шамана, который шел "изгонять зло из Кремля" – арестовали, а потом признали душевнобольным. Говорят, на смену этому шаману вышел следующий. Я думаю, их там немало, в Якутии.

Во второй части интервью с Лией Ахеджаковой, которое будет опубликовано в ближайшие дни, читайте, кто должен извиняться за войну в Украине, почему россияне все еще до сих пор уважают Иосифа Сталина и почему российская власть все время ищет врага там, где его нет.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Протесты в России
Персоны
Лия Ахеджакова Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
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