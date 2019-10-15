"Найдут и закопают": в России озвучили версию "гибели" повара Путина

Российский политик Леонид Гозман убежден: если бы смерть олигарха Евгения Пригожина была нужна Кремлю, его ликвидация прошла бы без привлечения лишнего внимания.
"Африка сама по себе привлекает внимание, а им не надо привлекать внимания. Если бы это делали они, то он бы тихо скончался от какой-нибудь болезни и все", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя неподтвержденную информацию о том, что Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Конго.
Он не исключил, что Кремлю могла быть выгодна смерть Пригожина. "Может быть, были какие-то бандитские разборки. Перебрал, не по чину взял, не поделился и так далее. Всяко бывает". "Но я думаю, если бы его хотели устранить его "старшие товарищи", то они сделали бы это менее заметно", – заметил Гозман.
Евгений Пригожин
Он также оценил версию о том, что Пригожин мог инсценировать свою смерть. "Бандит он и есть бандит, но бандит такого высокого положения вряд ли может спрятаться. Если у него миллиарды, какую бы пластическую операцию он ни сделал, товарищи все равно найдут и закопают", – сказал он.
В то же время политик добавил: "Но ведь, если бандит успешный или высокопоставленный, это еще не значит, что он умный. Он может делать большие глупости, в частности, считать, что может спрятаться".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети набирают оборотов слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина, который якобы разбился на самолете в Конго, уже несколько дней не выходит на связь.
Российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых Пригожина заявил, что олигарх якобы жив.
Окружение Пригожина по состоянию на 15 октября официально не опровергло информацию о его гибели.
В блоге OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин высказал ряд версий исчезновения Пригожина, одна из которых – инсценировка гибели.
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