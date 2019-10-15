"Найдут и закопают": в России озвучили версию "гибели" повара Путина

Российский политик Леонид Гозман убежден: если бы смерть олигарха Евгения Пригожина была нужна Кремлю, его ликвидация прошла бы без привлечения лишнего внимания.

"Африка сама по себе привлекает внимание, а им не надо привлекать внимания. Если бы это делали они, то он бы тихо скончался от какой-нибудь болезни и все", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя неподтвержденную информацию о том, что Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в Конго.

Он не исключил, что Кремлю могла быть выгодна смерть Пригожина. "Может быть, были какие-то бандитские разборки. Перебрал, не по чину взял, не поделился и так далее. Всяко бывает". "Но я думаю, если бы его хотели устранить его "старшие товарищи", то они сделали бы это менее заметно", – заметил Гозман.

Евгений Пригожин

Он также оценил версию о том, что Пригожин мог инсценировать свою смерть. "Бандит он и есть бандит, но бандит такого высокого положения вряд ли может спрятаться. Если у него миллиарды, какую бы пластическую операцию он ни сделал, товарищи все равно найдут и закопают", – сказал он.

В то же время политик добавил: "Но ведь, если бандит успешный или высокопоставленный, это еще не значит, что он умный. Он может делать большие глупости, в частности, считать, что может спрятаться".

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