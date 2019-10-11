"Меня пощипывают": Путин сделал странное заявление на встрече глав СНГ

Президент России Владимир Путин довольно странно высказался о либерализме, заявив, что его "пощипывают".

Заявление он сделал во время заседания Совета глав государств СНГ. Видео было опубликовано на канале "ВестиFM" в Telegram.

"Пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего не имею против либерализма. Но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся формы культурного взаимодействия. И почему мы не должны этим дорожить, развивать это и поддерживать. Нет никаких оснований", – заявил Путин.

Владимир Путин 24 Канал

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