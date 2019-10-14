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14 октября • обновлено в 16:54
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"Гибель" повара Путина: появилась первая официальная реакция России

1.4т Читать материал на украинском

На борту самолета Ан-72, который якобы разбился в Конго с олигархом Евгением Пригожиным, находились российские граждане.

Пресс-атташе посольства РФ в Демократической республике Конго Наталья Кононова заявила, что на борту были Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

При этом о судьбе Пригожина, которого называют поваром Путина, у дипломатов информации нет.

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"Официальных данных от конголезских властей нет. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы ждём их окончания", - сообщила Кононова.

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Sputnik

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заявили, что Пригожин разбился на самолете в Конго, но его гибель может быть подстроена. Предполагается, что повар Путина сам разыграл свою смерть или же его специально решили "убрать" российские власти.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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