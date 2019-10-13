"Есть эмоции, а есть цифры": Каспаров рассказал о реальных последствиях санкций против России

Со времени введения санкций против России из-за аннексии Крыма, Германия удвоила покупку российского газа, а товарооборот с Францией вырос на 11% только за последний год.

Об этом во время лекции на форуме российской культуры в Будве рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, это означает, что в мире преобладает не желание рисковать ради какой-то идеи, а делать бизнес, чем хорошо пользуется президент России Владимир Путин.

"Если в 37-м году противостоять Гитлеру не хотели из-за страха, то теперь на их месте люди, желающие делать бизнес. Санкции, спросите вы? Да, это неприятно, но начиная с момента аннексии Крыма, Германия удвоила покупку российского газа, а за последний год товарооборот между Россией и Францией вырос на 11%. Есть эмоции, а есть цифры", – подчеркнул он.

Санкции против России 24 канал

По словам Каспарова, пока Путин силен в глазах своего окружения – ему ничего не грозит.

"Он выполняет свою главную функцию: обеспечивает в целом достаточно безопасный транзит наворованных российских денег на Запад. Никто не хочет рисковать, все ищут компромиссы. Проблема лишь в том, что диктаторы никогда не спрашивают, почему. Они спрашивают, а почему бы и нет?", – подытожил оппозиционер.

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