"Есть даже в Беларуси": Путина уличили во лжи о супероружии

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что президент России Владимир Путин неправ, утверждая, что только у РФ имеется гиперзвуковое оружие.

"Путин остается Путиным. Два года назад он хвастался своими новыми разработками перед Федеральным собранием, то же самое он делает и сейчас", – заявил генерал OBOZREVATEL, комментируя слова Путина о том, что гиперзвукового оружия ни у кого, кроме России, нет.

По его словам, подобные разработки ведутся в ряде стран, в частности, есть они и в Беларуси.

Владимир Путин

Романенко заметил: разработки гиперзвукового оружия в РФ, которые находятся "на разной стадии", "далеко не такие, как хотелось бы". "Испытания таких разработок как ракета с ядерной установкой на борту, а также беспилотный подводный аппарат в этом году обернулись катастрофами, гибелью людей", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил, что РФ располагает гиперзвуковым оружием, которого "ни у кого нет".

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