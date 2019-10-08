"Дудь – это российский Зеленский": может ли журналист-ютубер стать президентом РФ

Российский журналист Юрий Дудь занял второе место по доверию среди населения согласно результатам закрытого опроса, который проводился в России. Его популярность растет, политологи заговорили, что он может повторить феномен президента Украины Владимира Зеленского и даже стать главой РФ.

OBOZREVATEL оценил шансы журналиста, интервью и фильмы которого уже собирают миллионную аудиторию.

На днях президенту России Владимиру Путину положили на стол результаты закрытого опроса по стране, и они его сильно обеспокоили. Так в своем телеграм-канале, со ссылкой на источники в Администрации президента, написали авторы Кремлевского мамковеда. Это один из самых популярных каналов России, с аудиторией свыше 100 тысяч человек. Оказалось, что журналист-ютубер Юрий Дудь занял второе место по доверию среди населения.

Юрий Дудь Журнал ОК

"Источники из Кремля сообщают: там все очень взволнованы растущей популярностью блогера и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для его дискредитации. Тем более, что такая популярность сильно обеспокоила самого Путина", – написали они.

Скриншот

О Юрии Дуде как о потенциальном кандидате в президенты России заговорили в средине сентября после его речи на церемонии вручения премии GQ. Тогда как раз продолжались массовые аресты протестующих против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, и Юрий со сцены напомнил всем, что "важно говорить о политических репрессиях, полицейском произволе, коррупции и фальсификациях на выборах".

"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", – призвал он.

На следующий день его речь прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мол, мы тут в Кремле не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более – не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение.

"На точку зрения каждого уважаемого человека найдется другой уважаемый человек, который "не менее аргументированно может разбить эти тезисы", – подытожил он и отметил, что "они фиксируют все мнения и принимают их во внимание".

После этого российские политологи начали сравнивать Дудя с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, тот вполне способен повторить его политический успех в России. Политтехнолог Станислав Белковский в интервью на "Эхо Москвы" усмотрел у журналиста интерес к политике, несмотря на то, что сам Дудь все отрицает.

"Дудь – это украинский Зеленский. Налицо все его политические таланты. Им обоим присущи легкость, у обоих отсутствует ложный пафос, свойственный многим политикам старших поколений. Они говорят открыто, и, даже если в чем-то хитрят, то делают это весьма изящно, обнаружишь не сразу. Дудь всегда шел от победы к победе: последний его фильм про Беслан сразу стал культовым – в Ютубе его посмотрело 13 млн человек. Ему еще нужно укрепиться психологически", – уверен Белковский.

"Дудь умница и делает огромное дело – он разгребает старые завалы лжи", – сказала в интервью OBOZREVATEL актриса Лия Ахеджакова, отвечая на вопрос, может ли Дудь стать следующим президентом России. – Вот смотрю Любу Соболь, думаю, премьер-министр. Слушаю Егора Жукова, и думаю, ну вот парень дорастет и может будет президентом. Это не то, что "дайте нам Зеленского" – это другое. Есть замечательные люди, которые могут стать во главе страны, и их немало".

А вот писатель Дмитрий Быков, в интервью на том же "Эхе", усомнился, что сами россияне смогут принять президента из творческих профессий. По его словам, они по-прежнему уверены, что лидером страны должен быть непременно силовик, обладающий стальными текстулами.

Владимир Зеленский и Юрий Дудь

"Не сможет Дудь стать нашим Зеленским, потому что в России существует очень сильное предубеждение против гуманитариев, артистов, журналистов. Почему-то всем кажется, что во главе страны должен стоять незаметный спецслужбист. Это не может это быть слюнтяй, как считает нынешний глава. Ну и кроме того, есть мнение, что президентом может быть системный политик, долго в этом варившийся. Хотя я был бы счастлив, если бы Дудь стал президентом. Из всех, кто действует сегодня в публичном поле, он один излучает любопытство и доброжелательность, интерес к собеседнику", – подчеркнул Быков.

Кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, а Юрий Дудь может быть одним из них. Если какой-то проект начинает быть популярным – в него вкладывают деньги, растят и наблюдают дальше. Политическая система путинизма безумно гибкая и очень приспособлена к современному миру. Намного больше, чем европейская, уверен российский политтехнолог Дмитрий Запольский.

"Молодой ютуб-журналист – это идея. Но не следует понимать это как, "в Кремле сидят и кого-то растят". У них совершенно другая технология. Они работают над многими вариантами, Дудь может быть только одним из них. Помните, как Сергей Бодров-младший вдруг стал героем фильма "Брат-2"? Это же был политический проект. Реально Сергея Бодрова-младшего рассматривали как потенциального президента России. Потом Никита Михалков тоже хотел быть президентом. Его фильм "Сибирский цирюльник" – тоже ведь в стиле "а не сделать ли нам из него президента?". Так что пока наблюдаем", – подытожил он.

Следующие президентские выборы в России запланированы на 2024 год. На тот момент Владимиру Путину исполнится 72 года, а Юрию Дудю – 35.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.