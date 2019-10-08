"Братские народы": в России задумали новую приманку для украинцев

В России намерены на законодательном уровне выходцам из Украины и Беларуси упростить получение гражданства РФ.

Палнируется освободить их от экзамена по русскому, так как граждане этих стран являются "носителями русского языка", передает "Российская газета".

"Это разумная мера, нет необходимости устраивать какие-то формальные процедуры для представителей братских народов, не просто говорящих, но зачастую и думающих на русском языке", – рассказал председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Юрист отметил, украинцы и белорусы не будут проходить собеседование при смене гражданства.

!Что же касается остальных иностранцев, то они будут проходить собеседовании по единой процедуре", – добавил Груздев.

Паспорт РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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