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15 октября • обновлено в 11:08
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"Бабушка обалдела": в России вместо передачи по ТВ показали жесткое порно. 18+

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В России в городе Новомичуринск на местном телеканале вместо программы "Место встречи" по НТВ показали порнофильм.

О данном ЧП сообщили местные жители, которые были возмущенны увиденным, передает "Комсомольская правда".

"У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел", – рассказал изданию местный житель.

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Россиянин отметил, что порнофильм шел по ТВ около часа. Он якобы позвонил директору канала, но тот только посмеялся, мол, такого быть не может.

"Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то… Просто НТВ и ТНТ в ближайшее время со спутников уходят, и проводились эксперименты по вопросу возможности приема сигнала с других спутников", – рассказал генеральный директор ООО "ТелеМаг" Александр Чупрынин.

Гендиректор сообщил, что фильм для взрослых транслировался около 10-15 минут.

"За это время к нам поступило несколько звонков от телезрителей. Технический сбой. Дело в том, что в кабельной сети Новомичуринска сейчас идут ремонтные работы, и сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника", – пояснил он.

"Бабушка обалдела": в России вместо передачи по ТВ показали жесткое порно. 18+

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком на рекламном телеэкране внезапно начали транслировать порно.

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Место
Россия
Теги
порно Новости России
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70rus xxx
70rus xxx
"Бабушка вызвала внука с работы,что б порнуху отключить.))))С вами обхохочешся.То Пушилина расстреляли,то повара с самолета скинули,теперь бабушка чудит.Да,а что за порнушка шла,наверно "Маленькая Вера".
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