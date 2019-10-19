"Американцы пошли дальше": генерал сравнил армии РФ и США

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в вооружениях Российская Федерация уступает Соединенным Штатам по ряду направлений.

"По космическим военным технологиям, по средствам радиоэлектронной борьбы Россия отставала еще во времена Союза, и это отставание имеет место до сих пор", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина об успехах российского ВПК.

"Неудачи преследуют россиян, а американцы пошли дальше", – заметил генерал.

Он добавил, что явное отставание России от США имеется в военной авиации, в авианосных комплексах, в основе которых до сих пор лежат советские разработки.

Владимир Путин, Дональд Трамп

Говоря о направлениях, в которых Россия сильна, Романенко назвал ядерное оружие, ракетное оружие, лазерное оружие, комплексы ПВО, а также "отчасти подводное". "Концепция подводных лодок рассматривалась как асимметричный ответ на ядерные авианосные ядерные комплексы США", – пояснил он.

Новости В Госдепе США предупредили о ядерном оружии России

Как писал OBOZREVATEL, в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил: "Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью".

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