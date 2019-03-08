"Пыточные тела недорого": шокирующая акция с сосками и вульвами ошарашила россиян

В центре Москвы устроили необычную акцию ко Международному женскому дню — прохожим раздавали слепки частей тел женщин, которые пережили насилие.

Как уточняет "Дождь", организаторами выступили участницы группы "ПерезаGRUZка". Акция носила название "На: память" и рассказывала о насилии в закрытых учреждениях: полицейских участках, больницах, психоневрологических интернатах.

Активистки прошли от Манежной площади до Китай-города, но мало кто из прохожих выслушивал их и брал слепки сосков и вульв. Чаще всего люди реагировали агрессивно, некоторые выкрикивали: "Мне за вас стыдно", "Фу, вы с ума сошли?"

Примечательно, что женщины несли на себе плакаты с надписью: "Пыточные тела недорого".

"Мы спустились в метро, где людям было от нас уже никуда деться. Пассажиры закрывали лица, отворачивались, переходили дальше. Но удивительным образом к нам сами подходили молодые девушки. Задавая робкие вопросы, брали части тел, и ещё ехали с нами пару станций", — прокомментировала прогулку художница Катрин Ненашева.

Фотографии: Алексей Абанин / Дождь

Участницы провокационного перформанса отмечают, что насилие над женщинами в закрытых институтах совершают не только мужчины. Часто оно остается безнаказанным и "живет" в тени.

"Это успешно делают люди самых разных статусов, возрастов, гендеров и профессий. Насилие может быть мимолетным для насильника и общества, но не для жертвы. Слепки частей тел, носящих на себе печать пережитого — маленькая память, олицетворяющая и фиксирующая опыт, о котором принято молчать. Но теперь на него можно смотреть, его можно трогать и, конечно, использовать так, как вам вздумается", — пояснили организаторы.

Фотографии: Алексей Абанин / Дождь

Фотографии: Алексей Абанин / Дождь

Фотографии: Алексей Абанин / Дождь

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