Главная Новости
13 февраля • обновлено в 17:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Геннадий Гудков
Геннадий Гудков
Российский политик Все статьи автора

Под пытками ФСБ можно признаться даже в убийстве Путина

1.2т

Российская правоохранительная система уже давно вышла за границы права, а с делом "Сеть" она пробивала очередное дно. Я всегда говорю, что путинский режим, несмотря на его достаточную жесткость в применении силы против мирных митингов и уличных шествий, все-таки соблюдал какой-то минимальный баланс. Pussy Riot получили двушечку, как говорил Путин, Удальцову, которого обвиняли чуть ли не в подготовке революции, дали 4,5 года, плюс возможность работать в библиотеке.

Это были наказания полтора-два-трех лет максимально. Власть понимала, что приговор не правосудный и не стоит злоупотреблять жестокостью. Но в июле-августе 2019 года это закончилось, жестокость резко возросла. Ребятам в Ростове за единичный пикет дали 6,5 колонии строгого режима, где сидят самые тяжкие преступники за самые тяжкие преступления.

И вот следующая ступенька дна – это дело "Сеть", высосано из пальца и фальсифицировано. Может быть, не все его герои белые и пушистые, но они точно не причастны ни к какому террористическому подполью и тем более не готовили никаких терактов. Свидетельские показания подтасованы, к осужденным применялись пытки.

Новости
ФСБ била током, ломала черепа и звала посмотреть на это матерей

А еще не было людей, которые бы под пытками себя не оговорили. Там можно наговорить чего угодно, даже признаться в планах убить Путина или Трампа. Лишь бы не было боли и издевательств. От судорог и сжатых челюстей крошатся зубы. Любая судорога – это маленькая часть боли для человека, которого пытают электрическим током. Я специально говорю об этом, чтобы люди понимали, что это такое.

А самое страшное, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных – это 12 лет и 4 месяца. Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность. Режим боится реальных действий и показывает всем, как жестоко будут расправляться даже с мыслью о создании чего-то против него.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий Гудков Геннадий Гудков
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
7
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги