Пытались отравить: появилось объяснение паранойи Путина

Российский политолог Валерий Соловьев заявил, что президента РФ Владимира Путина уже однажды якобы пытались отравить, из-за этого он он всегда берет на публичные мероприятия свою кружку.

Таким образом Соловьев в эфире программы "С приветом, Набутов!" прокомментировал то, что в японской Осаке на саммите G20 российский лидер вновь пил только со своего термоса. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ходят слухи о попытке отравления. Они же ходят. Ну, вы, наверно, их слышали. О том, что при этой попытке скончались один или два офицера. Я не знаю, насколько они правдивы, но, как правило, слухи в любом случае слухи, если они возникают, они питаются определенными умонастроениями. Значит эти умонастроения присутствуют", – рассказал политолог.

Владимир Путин v-kurse.ru

Соловьев предположил что главу России преследует паранойя.

"Есть боязнь покушения. Насколько она основательная – я не знаю. Могу предположить, что здесь есть просто нарастание паранойи. Паранойя вообще характерна всем разведчикам в любой стране мира. Другое дело, что далеко не везде разведчики становятся президентами. Россия в этом смысле фактически уникальная страна. И плюс человек привык к тому, что он окружен врагами. Он же мыслит как – вокруг враги, вокруг заговор", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее Путин пришел на "Прямую линию" со своей кружкой. В сети предположили, что российский лидер панически боится отравления.

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