Пытали перед смертью: выяснились жуткие детали гибели группы Дятлова

Туристов, которые таинственно погибли на перевале Дятлова в 1959 году, могли пытать перед смертью.

Такое мнение высказал судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова Эдуард Туманов, посетивший перевал вместе с журналистами "Комсомольской правды".

Он обратил внимание на характер травм некоторых участников экспедиции, в частности, ожоги ноги у Николая Тибо-Бриньоля.

Фонд памяти группы Дятлова

"У него вдавленный перелом костей черепа. Вообще исключается какая-либо возможность его дальнейшего передвижения. Ожог ноги у него сильный. Почти вся нога обожжена. Внизу самые глубокие ожоги, по направлению к ягодице глубина уменьшается. Значит, нога была в вертикальном положении, потому что пламя всегда идет снизу-вверх", — сказал Туманов.

Он не исключил возможности того, что ногу туриста целенаправленно поджигали в то время, как он залез на дерево.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков Фонд памяти группы Дятлова

Также исследователь оценил травмы участников группы Дятлова и подчеркнул, что с такими увечьями люди не смогли бы передвигается. Однако, их тела нашли вдали друг от друга и от палатки.

"Часть вопросов для себя я снял, но появилось еще больше загадок. Например, как могли передвигаться некоторые ребята с полученными повреждениями? У Людмилы Дубининой — переломы со второго по седьмое ребро", — отметил эксперт.

"Шесть сломанных ребер по трем анатомическим линиям. Умножаем на три - 18 ребер травмированных. В плевральной полости кровь. Значит, переломы прижизненные. Была повреждена пристеночная плевра. Человек не может ни вдох, ни выдох сделать в таких условиях. Какие перебежки?!" — продолжил он.

Экспедиция "КП" к перевалу КП

"Все-таки кто-то их гнал. Это не взрыв, не падение куска ракеты или метеорита, не действие отравляющих боевых веществ, не медведь, не лось", — подчеркнул Туманов.

По его мнению, для того, чтобы узнать правду о тайне Дятлова, нужна эксгумация всех трупов. Новые методы изучения останков могут дать в разы больше информации.

"Тогда мы поймем, где были сгибательный или разгибательный переломы. Мы сможем понять, что случилось, когда изучим характер переломов", — заключил Туманов.

Судмедэксперт Эдуард Туманов осматривает место гибели Игоря Дятлова КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была выдвинута версия о том, что участники группы Дятлова, которые погибли в 1959 году в горах Северного Урала, были подвержены химическому отравлению.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.