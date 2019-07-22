Пырнули ножом 8 раз: в России жестоко убили известную активистку

В Санкт-Петербурге (Россия) жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву.

Как сообщает "Фонтанка", женщину зарезали 21 июля, нанеся восемь ножевых ранений. Тело Григорьевой было найдено в кустах в нескольких сотнях метров от ее дома.

Опознали тело погибшей Александр Миронов, который помогает задержанным на митингах активистам, и Александр Хмелев, открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин.

"В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать – звоните". Позвонить не успела", – рассказал российский правозащитник Динар Идрисов.

В Следственном комитете РФ, подозреваемого в деле пока нет, хотя ранее сообщалось, что убить Григорьеву мог 40-летний уроженец Башкирии.

Елена Григорьева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше убили россиянина с 5-летним ребенком.

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