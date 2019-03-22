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Пять извергов изнасиловали школьницу: в России произошло жуткое ЧП

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В российском Зеленограде случилось жуткое ЧП с 13-летней девочкой. Пятеро мужчин изнасиловали ее по дороге в школу.

По сообщениям местных правоохранителей, это произошло 21 марта. Насильники напали на школьницу возле местной детской поликлиники.

Изверги надругались над своей жертвой и скрылись.

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Пять извергов изнасиловали школьницу: в России произошло жуткое ЧП

Мать девочки, как только узнала о трагедии, сразу же обратилась в полицию. Пока не уточняется состояние пострадавшей ученицы. Местная полиция проводит проверку всех фактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутской области России трое студентов жестоко изнасиловали своего однокурсника в общежитии. Происходящее они сняли на видео.

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Место
Россия
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