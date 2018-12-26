''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина

Сеть разозлило видео с новогоднего корпоратива сотрудников российского пропагандистского "Первого канала", на котором один из пьяных ведущих программы "Время покажет" Артем Шейнин произносил тост не скупясь на ненормативную лексику.

"Корпаратив на "Первом канале". Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России", — говорится в комментарии к видео, опубликованном на странице Четкий ТАСС в Twitter.

Ролик быстро распространился по сети, вызвав волну возмущения.

"Пьяный ведущий программы "Время покажет" канала ОРТ — Шейнин – на корпоративе. Мат-перемат в футболке с надписью fu*k you! А почему не по-русски написано матом? Днище полное — в такое дно скатилась культура и этика первых каналов и их ведущих в РФ", — комментируют пользователи.

- Корпаратив на Первом канале.



Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России. pic.twitter.com/vmVbb0Tn69 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 25 декабря 2018 г.

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