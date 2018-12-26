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''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина

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Сеть разозлило видео с новогоднего корпоратива сотрудников российского пропагандистского "Первого канала", на котором один из пьяных ведущих программы "Время покажет" Артем Шейнин произносил тост не скупясь на ненормативную лексику.

"Корпаратив на "Первом канале". Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России", — говорится в комментарии к видео, опубликованном на странице Четкий ТАСС в Twitter.

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Ролик быстро распространился по сети, вызвав волну возмущения.

"Пьяный ведущий программы "Время покажет" канала ОРТ — Шейнин – на корпоративе. Мат-перемат в футболке с надписью fu*k you! А почему не по-русски написано матом? Днище полное — в такое дно скатилась культура и этика первых каналов и их ведущих в РФ", — комментируют пользователи.

''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина
''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина
''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина
''Пьяное быдло'': в сеть попало похабное видео с корпоратива пропагандистов Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский пропагандист вышел из себя из-за поста украинского журналиста Сергея Тахмазова о прибытии танковой роты ВСУ в Мариуполь.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапье, а фюрер Хуйлопутин, такое же быдло? Только в сеть пока не выложено? 😀💩😃😜🇷🇺🖕🖕🤣
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Жаль, что атошник, споймавший пидора Шеина в Италии сразу не уебал его с ноги !
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Makc Махов
Makc Махов
Andreevski Andrey, галифуу Иванович кацапа наполнилось и начало вонять! 🤣🖕🇷🇺😜😜😃💩😀
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Andreevski Andrey,самого начала, только начался диалог,шейнин обосрался морально,а может и в штаны, не показывали.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Сеть разозозлило..))))))))))))))))))Ау сеть....Ты выпей валерьянку ведро или кефира....)))))))))))))))))))
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Makc Махов
Makc Махов
Andreevski Andrey, ау, кацапье! Ты ведро кефира насрал? Выпей и поделись с семьей!((((((((((((((((((
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Andreevski Andrey,тебе помогает или ты просто так дрыщишь?
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