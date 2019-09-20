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20 сентября • обновлено в 21:25
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"Грозит каждому": Путину предрекли неожиданную опасность

4.4т Читать материал на украинском

Российский журналист Леонид Радзиховский заявил, что президенту России Владимиру Путину грозит опасность, с которой не может справиться его система безопасности.

"Путин – человек, и его жизни угрожают те же самые опасности, что и жизни любого человека", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Журналист убежден: "Физическая безопасность Путина обеспечена на 100 тысяч процентов". Поэтому "физически покушаться на Путина – это сюжет для плохого триллера. Этого не может никто. Во-первых, это абсолютно нереально в исполнении. Во-вторых, это нереально даже в замысле. Это абсолютно безумная идея, которой может загореться только психически больной человек. А психически больной человек ничего сделать не сможет".

Владимир Путин на полигоне "Донгуз"

Владимир Путин на полигоне "Донгуз"

Официальный сайт президента РФ

В то же время "никакая Федеральная служба охраны (ФСО), никакое Главное медицинское управление делами президента" не может обеспечить безопасность там, где речь идет об опасности, которая угрожает каждому человеку: "заболеть и умереть".

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"Это единственная опасность, которая угрожает всем людям на земле. И ФСО способов от этой опасности не изобрела", – констатировал Радзиховский.

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Сербии был задержан боевик, который якобы готовил покушение на президента России Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Леонид Радзиховский Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что самое интересное Рагулин усраинские живут страхами,то Путин нападёт,то Путин отберёт,то Путин хочет их всех переиграть, и что в итоге,мужики усраинские это воспринимают всерьез и недоживают до пенсии. С трах ,это самое сильное оружие против кастрюляголовых тварей.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора валить кремлевского лилипута
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