"Грозит каждому": Путину предрекли неожиданную опасность

Российский журналист Леонид Радзиховский заявил, что президенту России Владимиру Путину грозит опасность, с которой не может справиться его система безопасности.

"Путин – человек, и его жизни угрожают те же самые опасности, что и жизни любого человека", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Журналист убежден: "Физическая безопасность Путина обеспечена на 100 тысяч процентов". Поэтому "физически покушаться на Путина – это сюжет для плохого триллера. Этого не может никто. Во-первых, это абсолютно нереально в исполнении. Во-вторых, это нереально даже в замысле. Это абсолютно безумная идея, которой может загореться только психически больной человек. А психически больной человек ничего сделать не сможет".

Владимир Путин на полигоне "Донгуз" Официальный сайт президента РФ

В то же время "никакая Федеральная служба охраны (ФСО), никакое Главное медицинское управление делами президента" не может обеспечить безопасность там, где речь идет об опасности, которая угрожает каждому человеку: "заболеть и умереть".

"Это единственная опасность, которая угрожает всем людям на земле. И ФСО способов от этой опасности не изобрела", – констатировал Радзиховский.

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Сербии был задержан боевик, который якобы готовил покушение на президента России Путина.

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