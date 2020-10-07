Стало известно, кто из мировых лидеров поздравил Путина в день рождения
В день рождения российского президента Владимира Путина ему позвонили лидеры нескольких государств, большинство из них – главы бывших союзных республик.
Их список, а также короткую информацию о другой тематике переговоров опубликовал Telegram-канал Пул N3.
Лидера Российской Федерации поздравили:
президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,
президент Беларуси Александр Лукашенко,
премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху,
премьер-министр Индии Нарендра Моди,
президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
"В разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений. В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии", – говорится в сообщении.
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