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"Ему Россия осточертела": Путину посоветовали сдаться

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Последняя "Прямая линия" президента России Владимира Путина показала, что его реальный рейтинг в стране находится на уровне порядка 7%.

"На самом деле, ему Россия уже осточертела". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

В контексте одного из вариантов решения "проблемы 2024" - продления пребывания Путина во власти после окончания текущей президентской каденции – поглощения Россией Беларуси – журналист заметил: это невозможно по целому ряду причин.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Официальный сайт президента России

В частности, Яковенко убежден: во-первых, белорусский народ и политикум будут "сопротивляться до последнего". Во-вторых, если бы такое поглощение и произошло, оно бы не имело для Путина того политического эффекта, как в 2014 году имела оккупация части территории Украины. "Того ресурса, прежде всего, психологического, сегодня нет", - констатировал журналист.

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По его мнению, лучшим вариантом "отрешения от власти" Путина был бы такой: "Взять билет до Гааги, поехать и сдаться. Тогда он будет целее и проживет дольше".

В то же время Яковенко уверен: "На этот вариант он не пойдет, а пойдет на какой-нибудь абсолютно антиконституционный вариант. Я даже не хочу перечислять эти варианты, потому что некоторые из них чреваты серьезными потерями для человечества".

"Путину – либо в тюрьму, либо в могилу. Других вариантов отрешения от власти у него нет. Но, думаю, он будет сопротивляться всеми силами. Собственно говоря, он и сейчас это делает", - заявил журналист.

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Напомним, ранее в комментарии OBOZREVATEL журналист Аркадий Бабченко заявил: поглощение Беларуси Россией неизбежно, президенту страны Лукашенко грозит большая опасность.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь ЯковенкоВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Су ка, где вы находите таких долб оёбов?
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Mega Death
Mega Death
Каждый мечтает по своему))
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леня зе
леня зе
та хай свое мнение звиздит с задним дружком на кухне.факты в студию,педофил(ИМХО)
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, вот потому "Ему Россия осточертела" ...
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