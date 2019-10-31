"Припомнят все": журналист сказал, в чем уязвимость Путина

Российский журналист Федор Клименко убежден: любые компроментирующие факты, которые могут всплыть в отношении деятельности президента России Владимира Путина в годы его работы на КГБ, будут квалифицированы как "происки врагов".

"Но если получится, что Путин окажется не у дел, ему припомнят все, что он делал, всё раскопают, а что не раскопают, то нарисуют", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя обнародованную архивную характеристику на Путина 1970-х годов.

По мнению журналиста, в архивах можно было бы найти много интересной информации о Владимире Путине, в частности, ответ на вопрос, "чем занимался Владимир Владимирович Путин, когда рухнула Берлинская стена, когда он служил в Дрездене в качестве агента КГБ. Как мы знаем, там был большой дерибан советского имущества Западной группы войск".

Как только на место Путина придет условный Навальный, на него найдут всё, убежден журналист Официальный сайт президента РФ

В то же время Клименко убежден: ни один архивный документ не может сыграть роль "атомной бомбы" в карьере Путина. "Что может повредить диктатору, который полностью контролирует ситуацию у себя в стране? Что бы ни написали СМИ – редкие оппозиционные российские СМИ или западные – это будет квалифицировано как "происки врагов", – заверил он.

По его мнению, "пока Путин находится у власти и контролирует всё, ничего не изменится". Но как только "на место Путина придет условный Навальный, на него найдут все, что необходимо найти. Если теоретически Путина подвинут его собственные коллеги, то тоже будет много интересного", – уверен журналист.

Как писал OBOZREVATEL, в России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на Владимира Путина. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – говорится в архивном документе.

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