Путину предрекли уход с власти в 2021 году: названы предпосылки

Президент России Владимир Путин уйдет в отставку в январе 2021 года. Причиной этому якобы станет состояние его здоровья.

Такую судьбу ему пророчат западные СМИ со ссылкой на источники в Москве. В частности, как пишет издание The Sun, по слухам, 68-летний российский лидер может страдать болезнью Паркинсона.

Так, многие заметили, как на опубликованных недавно видеокадрах ноги сидящего политика постоянно находились в движении, а сам он крепко сжимал подлокотники кресла – это расценили, как попытку скрыть испытываемую боль. Помимо этого, было заметно, что пальцы Путина все время подергивались, когда он держал ручку и сжимал чашку. В последней, как полагают, было обезболивающее.

Журналисты отмечают, что оставить пост "несменного" лидера РФ якобы уговорили бывшая гимнастка Алина Кабаева (она, предположительно, является его женой), а также дочери от первого брака Катерина и Мария.

Западные СМИ приписывают Путину болезнь Паркинсона

Помимо этого, косвенным доказательством грядущей отставки считают и внесенный накануне в Госдуму законопроект о фактически "пожизненной неприкосновенности" для президента РФ. Напомним: из него следует, что Путина, в случае его ухода от власти, в России не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

Сам Путин тоже придумал новую пожизненную должность для экс-лидеров РФ – он внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета федерации, который, в частности, предусматривает пост пожизненного сенатора для экс-президентов.

Ранее Госдума, как известно, приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволяет ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Теоретически он сможет занимать должность главы державы до 2036-го, когда ему исполнится 84 года.

При этом российский историк и политический аналитик, критик Кремля Валерий Соловей в интервью The Sun заявил, что семья оказывает на Путина большое влияние. И что свои намерения он якобы собирается публично озвучить уже в начале следующего, 2021 года. Тогда как в ближайшее время, полагает Соловей, российский лидер назначит нового премьер-министра – своего будущего преемника.

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